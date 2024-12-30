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رئيس الوزراء العراقيّ: موقفنا ثابت وداعم لوحدة أراضي سوريا واحترام خيارات شعبها

آخر الأخبار
2024-12-30 | 04:15
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رئيس الوزراء العراقيّ: موقفنا ثابت وداعم لوحدة أراضي سوريا واحترام خيارات شعبها
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رئيس الوزراء العراقيّ: موقفنا ثابت وداعم لوحدة أراضي سوريا واحترام خيارات شعبها

 
 
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