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o
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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 45541 فلسطينيًا وإصابة 108338 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل 2023
آخر الأخبار
2024-12-30 | 05:42
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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 45541 فلسطينيًا وإصابة 108338 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل 2023
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