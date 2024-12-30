توقيف 22 شخصًا في مناطق مختلفة من البقاع وبيروت

دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق مختلفة من البقاع، وأوقفت ١٥ مواطنًا لاتجارهم بالأسلحة وإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة العسكرية.
كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية… pic.twitter.com/YmoGkcfwv5
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 30, 2024
دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق مختلفة من البقاع، وأوقفت ١٥ مواطنًا لاتجارهم بالأسلحة وإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة العسكرية.
كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية… pic.twitter.com/YmoGkcfwv5