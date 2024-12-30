المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار أعطى اشارة بتوقيف عبد الرحمن القرضاوي الذي تستمع اليه المباحث المركزية كما أرسل كتابين الى كل من الامارات ومصر لابلاغهما بتوقيف القرضاوي في لبنان من أجل ارسال طلبات الاسترداد

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