مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: الهجمات في إسرائيل واليمن وفي البحر الأحمر تشكل مصدر قلق بالغ وِالمزيد من التصعيد العسكري يمكن أن يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر

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