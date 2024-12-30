ضابط في قيادة شرطة مدينة حلب لـ"الجزيرة": قبر جماعي تم الإبلاغ عنه من قبل أحد المواطنين السوريين ووفق المعاينات الأولية فإنه قد يضم آلاف الجثث وننتظر وصول لجان مختصة للتعامل معه

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