الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الكويتي: دول مجلس التعاون تدعو المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا

آخر الأخبار
2024-12-30 | 11:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية الكويتي: دول مجلس التعاون تدعو المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخارجية الكويتي: دول مجلس التعاون تدعو المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الخارجية

الكويتي:

التعاون

المجتمع

الدولي

إعادة

النظر

العقوبات

المفروضة

سوريا

LBCI التالي
انفجار للغاز في أكاديمية الشرطة في القاهرة
وفاة الفنان المصري الكبير أحمد عدوية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:07

السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…

LBCI
رياضة
14:20

وفاة لاعب برشلونة السابق البيروفي سوتيل عن 75 عاما

LBCI
أخبار دولية
14:12

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "مقذوفين" أطلقا من شمال غزة

LBCI
آخر الأخبار
14:07

الرئيس البرازيلي يبلغ نظيره الإماراتي بأن البرازيل ستعمل على إبرام شراكة بين ميركوسور والإمارات في الأشهر المقبلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:07

السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…

LBCI
رياضة
14:20

وفاة لاعب برشلونة السابق البيروفي سوتيل عن 75 عاما

LBCI
آخر الأخبار
14:07

الرئيس البرازيلي يبلغ نظيره الإماراتي بأن البرازيل ستعمل على إبرام شراكة بين ميركوسور والإمارات في الأشهر المقبلة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:00

إعصار وشيك وشديد القوة يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:40

في الكاميرون... ملجأ يوفر حماية لقردة الشمبانزي المهددة بالانقراض

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:04

طاووس مصري يعود إلى عصر الدولة الوسطى... هذا ما عثرت عليه فرق فرنسية في الأقصر

LBCI
رياضة
09:31

بطولة ايطاليا: ميلان يعين كونسيساو مدربًا للنادي بعد إقالته فونسيكا

LBCI
أخبار لبنان
05:22

مولوي من بكركي: ملف عائلة دريد الأسد له علاقة بجوازات سفر مزورة والامن العام في لبنان يطبق القانون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اللبنانيون يتحدون الظروف للاحتفال بليلة رأس السنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عادات وتقاليد عيد رأس السنة حول العالم تختلف ولكن الأمنيات نفسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إسرائيل تحقق في السلم ما لم تحققه في الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ليلة رأس السنة استثنائية على شاشة الـLBCI: جوائز وهدايا وجولة على الطرقات... انتظرونا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قضية عودة السكان الى شمال إسرائيل تشكل هاجسا لدى المسؤولين الإسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الإستحقاق الرئاسي إتصالات محلية ووفود منتظرة

LBCI
أخبار دولية
13:15

أحمد الشرع والقرار 2254: هل بدأ مسار جديد في سوريا؟

LBCI
أخبار دولية
13:10

قنبلة ديبلوماسية إسمها: عبد الرحمن القرضاوي

LBCI
أخبار دولية
13:00

القرضاوي المقيم في تركيا والمطلوب في مصر والامارات موقوف في عدلية ييروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
09:31

المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار أعطى اشارة بتوقيف عبد الرحمن القرضاوي الذي تستمع اليه المباحث المركزية كما أرسل كتابين الى كل من الامارات ومصر لابلاغهما بتوقيف القرضاوي في لبنان من أجل ارسال طلبات الاسترداد

LBCI
اخبار البرامج
14:56

بعدما عاش طفولة قاسية على يد والده وزوجاته... قرر العثور على والدته الحقيقية "فتاة الليل": ما هي قصة محمود؟

LBCI
فنّ
16:34

وفاة والدة الفنان اللبناني المغترب "مساري" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
03:07

السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…

LBCI
فنّ
16:43

وفاة الفنان المصري الكبير أحمد عدوية

LBCI
اخبار البرامج
16:01

كيف علّقت نيكول سابا على أقوال باميلا الكيك وإطلالتها في "الموريكس دور"؟

LBCI
أمن وقضاء
16:13

الدفاع المدني إستلم جثماني شهيدين لبنانيين قضيا في حمص والجريح الثالث

LBCI
أخبار لبنان
01:22

النيابة العامة التمييزية لم تتسلم بعد ملف عبد الرحمن القرضاوي... اليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More