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o
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5
o
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o
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o
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o
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o
متن
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الرئيس البرازيلي يبلغ نظيره الإماراتي بأن البرازيل ستعمل على إبرام شراكة بين ميركوسور والإمارات في الأشهر المقبلة
آخر الأخبار
2024-12-30 | 14:07
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الرئيس البرازيلي يبلغ نظيره الإماراتي بأن البرازيل ستعمل على إبرام شراكة بين ميركوسور والإمارات في الأشهر المقبلة
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