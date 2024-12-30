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o
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o
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15
o
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o
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o
كسروان
15
o
متن
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o
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رئيس الائتلاف الوطني السوري: لم نتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في الحوار الوطني
آخر الأخبار
2024-12-30 | 15:05
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رئيس الائتلاف الوطني السوري: لم نتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في الحوار الوطني
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