"الجزيرة" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية: توقّف الملاحة في مطار بن غوريون وتوجيه الطائرات بعيدًا منه عقب إطلاق صاروخين من اليمن

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