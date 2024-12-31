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هآرتس عن رئيس الشاباك: التحقيق مع المتحدث باسم نتنياهو أحبط الكشف عن معلومات سرية إضافية

آخر الأخبار
2024-12-31 | 04:33
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هآرتس عن رئيس الشاباك: التحقيق مع المتحدث باسم نتنياهو أحبط الكشف عن معلومات سرية إضافية
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هآرتس عن رئيس الشاباك: التحقيق مع المتحدث باسم نتنياهو أحبط الكشف عن معلومات سرية إضافية

 
 
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