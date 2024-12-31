أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+ في مركز بلفو الطبيّ
آخر الأخبار
2024-12-31 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+ في مركز بلفو الطبيّ
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
بحاجة
الطبيّ
التالي
صورة تجمع الشامي وتامر حسني: "شكراً ع نصايحك"... فكيف ردّ الأخير؟
الحكم القضائيّ الصادر بحق القرضاوي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-30
السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…
أخبار لبنان
2024-12-30
السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…
0
أخبار لبنان
09:46
دار الفتوى في طرابلس: إطلاق الرصاص في الهواء لا يجوز شرعا وحكمه التحريم الجازم
أخبار لبنان
09:46
دار الفتوى في طرابلس: إطلاق الرصاص في الهواء لا يجوز شرعا وحكمه التحريم الجازم
0
أخبار دولية
09:44
الولايات المتحدة تؤكد تنفيذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن
أخبار دولية
09:44
الولايات المتحدة تؤكد تنفيذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن
0
آخر الأخبار
09:41
أردوغان: قدمنا طلبا للتدخل في القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل
آخر الأخبار
09:41
أردوغان: قدمنا طلبا للتدخل في القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-30
السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…
أخبار لبنان
2024-12-30
السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…
0
آخر الأخبار
09:41
أردوغان: قدمنا طلبا للتدخل في القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل
آخر الأخبار
09:41
أردوغان: قدمنا طلبا للتدخل في القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل
0
فنّ
09:36
وائل كفوري يعايد جمهوره بتمنيات من القلب... وهذا ما كتبه
فنّ
09:36
وائل كفوري يعايد جمهوره بتمنيات من القلب... وهذا ما كتبه
0
آخر الأخبار
09:11
معلومات للـLBCI: سفارة لبنان في ابو ظبي تسلّمت بشكل رسمي طلب الامارات لاسترداد القرضاوي
آخر الأخبار
09:11
معلومات للـLBCI: سفارة لبنان في ابو ظبي تسلّمت بشكل رسمي طلب الامارات لاسترداد القرضاوي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:00
القرضاوي المقيم في تركيا والمطلوب في مصر والامارات موقوف في عدلية ييروت
أخبار دولية
13:00
القرضاوي المقيم في تركيا والمطلوب في مصر والامارات موقوف في عدلية ييروت
0
صحف اليوم
23:51
أسرار الصحف المحلية 31-12-2024
صحف اليوم
23:51
أسرار الصحف المحلية 31-12-2024
0
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
0
أخبار دولية
2024-12-06
المرصد السوري: مقتل عشرين مدنيا في قصف سوري وروسي على بلدات في محيط مدينة حمص
أخبار دولية
2024-12-06
المرصد السوري: مقتل عشرين مدنيا في قصف سوري وروسي على بلدات في محيط مدينة حمص
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اللبنانيون يتحدون الظروف للاحتفال بليلة رأس السنة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اللبنانيون يتحدون الظروف للاحتفال بليلة رأس السنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عادات وتقاليد عيد رأس السنة حول العالم تختلف ولكن الأمنيات نفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عادات وتقاليد عيد رأس السنة حول العالم تختلف ولكن الأمنيات نفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إسرائيل تحقق في السلم ما لم تحققه في الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إسرائيل تحقق في السلم ما لم تحققه في الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ليلة رأس السنة استثنائية على شاشة الـLBCI: جوائز وهدايا وجولة على الطرقات... انتظرونا!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ليلة رأس السنة استثنائية على شاشة الـLBCI: جوائز وهدايا وجولة على الطرقات... انتظرونا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قضية عودة السكان الى شمال إسرائيل تشكل هاجسا لدى المسؤولين الإسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قضية عودة السكان الى شمال إسرائيل تشكل هاجسا لدى المسؤولين الإسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الإستحقاق الرئاسي إتصالات محلية ووفود منتظرة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الإستحقاق الرئاسي إتصالات محلية ووفود منتظرة
0
أخبار دولية
13:15
أحمد الشرع والقرار 2254: هل بدأ مسار جديد في سوريا؟
أخبار دولية
13:15
أحمد الشرع والقرار 2254: هل بدأ مسار جديد في سوريا؟
0
أخبار دولية
13:10
قنبلة ديبلوماسية إسمها: عبد الرحمن القرضاوي
أخبار دولية
13:10
قنبلة ديبلوماسية إسمها: عبد الرحمن القرضاوي
0
أخبار دولية
13:00
القرضاوي المقيم في تركيا والمطلوب في مصر والامارات موقوف في عدلية ييروت
أخبار دولية
13:00
القرضاوي المقيم في تركيا والمطلوب في مصر والامارات موقوف في عدلية ييروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:51
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
أخبار لبنان
03:51
أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
2
صحف اليوم
00:24
باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية
صحف اليوم
00:24
باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية
3
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
فنّ
07:05
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
4
صحف اليوم
00:12
جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)
صحف اليوم
00:12
جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)
5
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
6
أمن وقضاء
11:36
الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
11:36
الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية
7
فنّ
15:14
كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)
فنّ
15:14
كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)
8
علوم وتكنولوجيا
14:00
إعصار وشيك وشديد القوة يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه
علوم وتكنولوجيا
14:00
إعصار وشيك وشديد القوة يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More