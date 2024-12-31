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13
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
13
o
متن
13
o
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القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا موقع رادار ساحلي للحوثيين و7 صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية فوق البحر الأحم
آخر الأخبار
2024-12-31 | 08:57
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القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا موقع رادار ساحلي للحوثيين و7 صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية فوق البحر الأحم
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