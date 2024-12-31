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الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة على إيران وروسيا متعلقة بالتدخل الأجنبي في انتخابات 2024

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2024-12-31 | 10:16
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الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة على إيران وروسيا متعلقة بالتدخل الأجنبي في انتخابات 2024
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الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة على إيران وروسيا متعلقة بالتدخل الأجنبي في انتخابات 2024

 
 
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