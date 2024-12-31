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o
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5
o
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o
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o
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o
كسروان
14
o
متن
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o
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هيئة البث الإسرائيلية: مقاتلة لسلاح الجو هاجمت مسلحين في جنوب لبنان أثناء محاولتهم نقل وسائل قتالية
آخر الأخبار
2024-12-31 | 12:26
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هيئة البث الإسرائيلية: مقاتلة لسلاح الجو هاجمت مسلحين في جنوب لبنان أثناء محاولتهم نقل وسائل قتالية
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