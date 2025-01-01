وول ستريت جورنال عن وسطاء عرب: محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الأخيرة وإسرائيل أصرت على تسلم الرهائن الأحياء فقط ورفضت إطلاق بعض المعتقلين الفلسطينيين

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