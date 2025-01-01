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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: على الكنيست والحكومة أن يعيدوا المخطوفين لا أن يتصرفوا كعصابة جبناء

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2025-01-01 | 03:24
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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: على الكنيست والحكومة أن يعيدوا المخطوفين لا أن يتصرفوا كعصابة جبناء
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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: على الكنيست والحكومة أن يعيدوا المخطوفين لا أن يتصرفوا كعصابة جبناء

 
 
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