الوكالة الوطنية للإعلام: طيران مسير يحلق فوق بيروت وضواحيها وصولا إلى أجواء صور ومحيطها

المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة: السعودية تولي أهمية كبرى في مساعداتها إلى سوريا لإعادة تأهيل قطاع الطاقة والمركز على علم بثقل أزمات الكهرباء والغذاء والصحة في سوريا لذلك سيتم التركيز عليها

المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة: السعودية تولي أهمية كبرى في مساعداتها إلى سوريا لإعادة تأهيل قطاع الطاقة والمركز على علم بثقل أزمات الكهرباء والغذاء والصحة في سوريا لذلك سيتم التركيز عليها

المرشد الإيراني: سوريا ملك لشعبها ولا شك أن من اعتدوا عليها سيجبرون على التراجع أمام قوة شبابها