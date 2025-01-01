المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة: السعودية تولي أهمية كبرى في مساعداتها إلى سوريا لإعادة تأهيل قطاع الطاقة والمركز على علم بثقل أزمات الكهرباء والغذاء والصحة في سوريا لذلك سيتم التركيز عليها

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المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة: سنرسل قريبا شاحنات محمّلة بالوقود إلى سوريا عبر الأردن ونعمل على الوصول بسوريا لمرحلة التعافي المبكر ثم إعادة الإعمار