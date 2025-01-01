المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة: سنرسل قريبا شاحنات محمّلة بالوقود إلى سوريا عبر الأردن ونعمل على الوصول بسوريا لمرحلة التعافي المبكر ثم إعادة الإعمار

سيرين عبد النور وورد الخال تحتفلان معًا بالعام الجديد... هكذا بدت الأجواء (فيديو وصور)

سيرين عبد النور وورد الخال تحتفلان معًا بالعام الجديد... هكذا بدت الأجواء (فيديو وصور)

المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة: السعودية تولي أهمية كبرى في مساعداتها إلى سوريا لإعادة تأهيل قطاع الطاقة والمركز على علم بثقل أزمات الكهرباء والغذاء والصحة في سوريا لذلك سيتم التركيز عليها