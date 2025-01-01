الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية تُعيد تشغيل مركز الأمن العام السوري في جديدة يابوس والاجراءات مماثلة لتلك المتبعة من قبل الأمن العام اللبناني عند نقطة المصنع (فيديو)