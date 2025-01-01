أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
آخر الأخبار
2025-01-01 | 05:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المروري:
ترشيش
سالكة
المركبات
باستثناء
الشاحنات
التالي
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك ومنطقة الناعمة - الشوف ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00
التحكم المروري: طريق عام ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات حاليا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:19
السعودية تعدم ستة إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات
أخبار دولية
08:19
السعودية تعدم ستة إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات
0
أمن وقضاء
07:53
القاضي رمضان اوقف فلسطينيا على خلفية محاولته احراق شجرة الميلاد في صيدا
أمن وقضاء
07:53
القاضي رمضان اوقف فلسطينيا على خلفية محاولته احراق شجرة الميلاد في صيدا
0
أخبار دولية
07:26
10 قتلى و30 جريحا في حادثة دهس في نيو أورلينز
أخبار دولية
07:26
10 قتلى و30 جريحا في حادثة دهس في نيو أورلينز
0
فنّ
07:21
بصورة مميزة تجمعها به...هكذا اختتمت داليدا زوجة رامي عياش عام 2024
فنّ
07:21
بصورة مميزة تجمعها به...هكذا اختتمت داليدا زوجة رامي عياش عام 2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:21
بصورة مميزة تجمعها به...هكذا اختتمت داليدا زوجة رامي عياش عام 2024
فنّ
07:21
بصورة مميزة تجمعها به...هكذا اختتمت داليدا زوجة رامي عياش عام 2024
0
آخر الأخبار
07:08
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية من الساعة ٧:٠٠ من تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤ لغاية الساعة ٧:٠٠ من تاريخه: ٣ قتلى و٩ جرحى في ٦ حوادث سير
آخر الأخبار
07:08
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية من الساعة ٧:٠٠ من تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤ لغاية الساعة ٧:٠٠ من تاريخه: ٣ قتلى و٩ جرحى في ٦ حوادث سير
0
فنّ
07:00
عناق حار يجمع رحمة رياض وزوجها ألكسندر علوم... هكذا ودّع الثنائي عام 2024 (فيديو)
فنّ
07:00
عناق حار يجمع رحمة رياض وزوجها ألكسندر علوم... هكذا ودّع الثنائي عام 2024 (فيديو)
0
آخر الأخبار
06:54
سلطات مدينة نيو أورليانز الأميركية: مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في واقعة صدم مركبة لحشد
آخر الأخبار
06:54
سلطات مدينة نيو أورليانز الأميركية: مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في واقعة صدم مركبة لحشد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-29
ابو فاعور: على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشئ في سوريا
أخبار لبنان
2024-12-29
ابو فاعور: على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى فتح قنوات الاتصال الجديّ مع الحكم الناشئ في سوريا
0
فنّ
2024-12-31
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
فنّ
2024-12-31
خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)
0
أخبار دولية
00:22
منظمة الصحة العالمية تجلي 55 مريضا من غزة إلى الإمارات
أخبار دولية
00:22
منظمة الصحة العالمية تجلي 55 مريضا من غزة إلى الإمارات
0
أخبار دولية
00:46
بالصور: هكذا استقبل السوريون عام 2025
أخبار دولية
00:46
بالصور: هكذا استقبل السوريون عام 2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:32
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية تُعيد تشغيل مركز الأمن العام السوري في جديدة يابوس والاجراءات مماثلة لتلك المتبعة من قبل الأمن العام اللبناني عند نقطة المصنع (فيديو)
آخر الأخبار
05:32
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية تُعيد تشغيل مركز الأمن العام السوري في جديدة يابوس والاجراءات مماثلة لتلك المتبعة من قبل الأمن العام اللبناني عند نقطة المصنع (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:04
الراعي: حذار تأجيل انتخاب الرئيس!
أخبار لبنان
05:04
الراعي: حذار تأجيل انتخاب الرئيس!
0
أخبار لبنان
04:52
نعيم قاسم: المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها
أخبار لبنان
04:52
نعيم قاسم: المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها
0
أخبار دولية
02:56
السعودية تطلق جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا
أخبار دولية
02:56
السعودية تطلق جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا
0
أخبار دولية
13:42
جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…
أخبار دولية
13:42
جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…
0
أمن وقضاء
13:41
إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا
أمن وقضاء
13:41
إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب
0
أخبار دولية
13:37
بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء
أخبار دولية
13:37
بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
التنجيم ظاهرة تعود إلى آلاف السنين وتتجدد على رأس كل سنة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
التنجيم ظاهرة تعود إلى آلاف السنين وتتجدد على رأس كل سنة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:23
أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)
خبر عاجل
01:23
أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)
2
أمن وقضاء
00:14
هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
أمن وقضاء
00:14
هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
3
منوعات
12:10
على متن الطائرة... إعلامي لبناني شهير يتعرض للسرقة وهذا ما حذّر منه! (فيديو)
منوعات
12:10
على متن الطائرة... إعلامي لبناني شهير يتعرض للسرقة وهذا ما حذّر منه! (فيديو)
4
فنّ
16:27
وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)
فنّ
16:27
وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)
5
أخبار دولية
00:46
بالصور: هكذا استقبل السوريون عام 2025
أخبار دولية
00:46
بالصور: هكذا استقبل السوريون عام 2025
6
أمن وقضاء
23:52
بالفيديو: قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة
أمن وقضاء
23:52
بالفيديو: قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة
7
اخبار البرامج
16:38
بعد رحلة بحث شاقة وسنوات من الفراق... هل وصلت قصة محمود ووالدته إلى خواتيمها السعيدة؟
اخبار البرامج
16:38
بعد رحلة بحث شاقة وسنوات من الفراق... هل وصلت قصة محمود ووالدته إلى خواتيمها السعيدة؟
8
آخر الأخبار
09:11
معلومات للـLBCI: سفارة لبنان في ابو ظبي تسلّمت بشكل رسمي طلب الامارات لاسترداد القرضاوي
آخر الأخبار
09:11
معلومات للـLBCI: سفارة لبنان في ابو ظبي تسلّمت بشكل رسمي طلب الامارات لاسترداد القرضاوي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More