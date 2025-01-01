احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية من الساعة ٧:٠٠ من تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٤ لغاية الساعة ٧:٠٠ من تاريخه: ٣ قتلى و٩ جرحى في ٦ حوادث سير

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