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الوكالة الوطنية للاعلام: اسرائيل اشعلت مساء النيران في عدد من المنازل في حي البلدية في بلدة عيترون- قضاء بنت جبيل

آخر الأخبار
2025-01-01 | 12:33
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الوكالة الوطنية للاعلام: اسرائيل اشعلت مساء النيران في عدد من المنازل في حي البلدية في بلدة عيترون- قضاء بنت جبيل
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الوكالة الوطنية للاعلام: اسرائيل اشعلت مساء النيران في عدد من المنازل في حي البلدية في بلدة عيترون- قضاء بنت جبيل

 
 
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