احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٧ جرحى في٧ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

الجزيرة: شهيد وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس

الجزيرة: شهيد وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس

سي.إن.إن نقلا عن بيان للطب الشرعي: ارتفاع عدد قتلى هجوم مدينة نيو أورليانز الأميركية إلى 15 شخصا