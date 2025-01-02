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o
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إستشهاد 6 في غارة إسرائيلية على مقر وزارة الداخلية التي تديرها حماس في خان يونس في قطاع غزة
آخر الأخبار
2025-01-02 | 06:16
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إستشهاد 6 في غارة إسرائيلية على مقر وزارة الداخلية التي تديرها حماس في خان يونس في قطاع غزة
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