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صحة غزة: إستشهاد 45581 فلسطينيًا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023

آخر الأخبار
2025-01-02 | 06:32
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صحة غزة: إستشهاد 45581 فلسطينيًا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023
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صحة غزة: إستشهاد 45581 فلسطينيًا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023

 
 
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