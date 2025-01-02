كتلة "تجدد" بعد لقاء المعارضة: لن نقبل بانتخاب رئيس لا يملك المواصفات التي تخوله تنفيذ المهام التي تتطلبها المرحلة المقبلة من حيث استعادة السيادة وحصر السلاح

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