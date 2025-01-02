ريفي لـ جدل: ميقاتي وعد وضع "مطار القليعات" على جدول الاعمال ولم يحصل هذا الامر وأقول ان شمال لبنان محاصَر بسبب الموقف من سوريا وايران واناشد اليوم بفتح مطار القليعات لأننا بأمسّ الحاجة له

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