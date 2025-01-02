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o
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o
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o
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o
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o
متن
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أ.ف.ب: المحققون الكوريون الجنوبية يصلون إلى منزل الرئيس المخلوع لتوقيفه
آخر الأخبار
2025-01-02 | 17:43
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أ.ف.ب: المحققون الكوريون الجنوبية يصلون إلى منزل الرئيس المخلوع لتوقيفه
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