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18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
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20
o
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14
o
كسروان
19
o
متن
19
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الوكالة الوطنية للاعلام: عمليتا نسف في محيط بني حيان وكفركلا ليلا
آخر الأخبار
2025-01-03 | 01:23
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الوكالة الوطنية للاعلام: عمليتا نسف في محيط بني حيان وكفركلا ليلا
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