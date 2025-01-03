الخارجية الألمانية: نريد مساعدة سوريا على أن تكون دولة قادرة على القيام بوظائفها

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة أنها تسعى لمساعدة سوريا على أن تصبح "دولة قادرة على القيام بوظائفها وتسيطر بالكامل على أراضيها"، وذلك في بيان صدر قبيل زيارتها إلى دمشق.



وقالت بيربوك التي ستنضم إلى نظيرها الفرنسي في سوريا، إنه رغم "الشكوك" حيال هيئة تحرير الشام التي تقود تحالفا من فصائل معارضة أطاحت الرئيس بشار الأسد مطلع كانون الأول، "علينا ألا نضيع فرصة دعم الشعب السوري في هذا المنعطف المهم".

