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o
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o
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o
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كسروان
18
o
متن
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التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة أصبحت سالكة أمام جميع المركبات حاليا
آخر الأخبار
2025-01-03 | 03:02
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التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة أصبحت سالكة أمام جميع المركبات حاليا
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