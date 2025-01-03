أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
معلومات الـLBCI: الجيش اللبنانيّ عالج أهدافًا للمسلحين كانت تطلق النار وتستهدف الجيش وذلك بعد عملية رصد دقيقة ولا تزال الاشتباكات مستمرة في معربون
آخر الأخبار
2025-01-03 | 11:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
معلومات الـLBCI: الجيش اللبنانيّ عالج أهدافًا للمسلحين كانت تطلق النار وتستهدف الجيش وذلك بعد عملية رصد دقيقة ولا تزال الاشتباكات مستمرة في معربون
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الـLBCI:
الجيش
اللبنانيّ
أهدافًا
للمسلحين
النار
وتستهدف
الجيش
عملية
دقيقة
الاشتباكات
مستمرة
معربون
التالي
اسرار الصحف المحلية 03-01-2025
أ.ف.ب: المحققون الكوريون الجنوبية يصلون إلى منزل الرئيس المخلوع لتوقيفه
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:08
معلومات الـLBCI: توقف الاشتباكات بعد ارسال هيئة تحرير الشام قوة الى سرغايا واجراء اتصالات مع الجانب اللبناني تؤكد رغبتها بتوقف الاشتباكات وعدم اتساعها
آخر الأخبار
12:08
معلومات الـLBCI: توقف الاشتباكات بعد ارسال هيئة تحرير الشام قوة الى سرغايا واجراء اتصالات مع الجانب اللبناني تؤكد رغبتها بتوقف الاشتباكات وعدم اتساعها
0
آخر الأخبار
12:00
البيت الأبيض يحث حماس على التوقيع على اتفاق جديد من أجل الإفراج عن الرهائن
آخر الأخبار
12:00
البيت الأبيض يحث حماس على التوقيع على اتفاق جديد من أجل الإفراج عن الرهائن
0
أخبار دولية
11:48
مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بضربات متبادلة بين كييف وموسكو
أخبار دولية
11:48
مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بضربات متبادلة بين كييف وموسكو
0
أخبار لبنان
11:29
الجيش: تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك مع مسلحين سوريين وإصابة ٤ عناصر من الجيش
أخبار لبنان
11:29
الجيش: تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك مع مسلحين سوريين وإصابة ٤ عناصر من الجيش
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:08
معلومات الـLBCI: توقف الاشتباكات بعد ارسال هيئة تحرير الشام قوة الى سرغايا واجراء اتصالات مع الجانب اللبناني تؤكد رغبتها بتوقف الاشتباكات وعدم اتساعها
آخر الأخبار
12:08
معلومات الـLBCI: توقف الاشتباكات بعد ارسال هيئة تحرير الشام قوة الى سرغايا واجراء اتصالات مع الجانب اللبناني تؤكد رغبتها بتوقف الاشتباكات وعدم اتساعها
0
آخر الأخبار
12:00
البيت الأبيض يحث حماس على التوقيع على اتفاق جديد من أجل الإفراج عن الرهائن
آخر الأخبار
12:00
البيت الأبيض يحث حماس على التوقيع على اتفاق جديد من أجل الإفراج عن الرهائن
0
أخبار دولية
11:48
مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بضربات متبادلة بين كييف وموسكو
أخبار دولية
11:48
مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بضربات متبادلة بين كييف وموسكو
0
أخبار لبنان
11:29
الجيش: تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك مع مسلحين سوريين وإصابة ٤ عناصر من الجيش
أخبار لبنان
11:29
الجيش: تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك مع مسلحين سوريين وإصابة ٤ عناصر من الجيش
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-12-21
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء... هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
فنّ
2024-12-21
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء... هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
0
أخبار لبنان
2024-09-23
إقفال المدارس والمعاهد في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية الاثنين والثلاثاء
أخبار لبنان
2024-09-23
إقفال المدارس والمعاهد في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية الاثنين والثلاثاء
0
خبر عاجل
2025-01-01
أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)
خبر عاجل
2025-01-01
أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)
0
آخر الأخبار
10:30
تجدد الاشتباكات على الحدود الشرقية بين الجيش اللبنانيّ وعناصر من المسلحين السوريين
آخر الأخبار
10:30
تجدد الاشتباكات على الحدود الشرقية بين الجيش اللبنانيّ وعناصر من المسلحين السوريين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:11
توترٌ عند الحدود اللبنانية - السورية في محلة معربون في جرد بعلبك... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
08:11
توترٌ عند الحدود اللبنانية - السورية في محلة معربون في جرد بعلبك... إليكم تفاصيل ما حصل
0
أخبار لبنان
06:50
قيود على دخول اللبنانيين إلى سوريا
أخبار لبنان
06:50
قيود على دخول اللبنانيين إلى سوريا
0
أخبار دولية
02:59
وزير الخارجية الفرنسي يعرب عن أمله من دمشق بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"
أخبار دولية
02:59
وزير الخارجية الفرنسي يعرب عن أمله من دمشق بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"
0
أخبار دولية
16:36
زيلينسكي: عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب قد يساعد في إنهاء حرب أوكرانيا
أخبار دولية
16:36
زيلينسكي: عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب قد يساعد في إنهاء حرب أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ترامب يهدّد الأوروبيين إمّا شراء النفط والغاز الأميركيّ أو فرض رسوم جمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
ترامب يهدّد الأوروبيين إمّا شراء النفط والغاز الأميركيّ أو فرض رسوم جمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
شاحنة تقتل 15 شخصًا في الولايات المتحدة وأخرى لشركة tesla تنفجر أمام فندقٍ لترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:50
شاحنة تقتل 15 شخصًا في الولايات المتحدة وأخرى لشركة tesla تنفجر أمام فندقٍ لترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
صراع مصريّ اماراتيّ تركيّ في لبنان سببه موقوف سيُحرِج الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
صراع مصريّ اماراتيّ تركيّ في لبنان سببه موقوف سيُحرِج الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
على مسافة أسبوع من جلسة إنتخاب الرئيس... معطيات عن الترشيحات
تقارير نشرة الاخبار
13:45
على مسافة أسبوع من جلسة إنتخاب الرئيس... معطيات عن الترشيحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في اعادة اعمار المناطق المنكوبة...العزيمة وحدها لا تكفي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في اعادة اعمار المناطق المنكوبة...العزيمة وحدها لا تكفي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:00
ريفي لـ جدل: ممكن أن أقاطع الجلسة الرئاسية اذا كان الاختيار لـ"شخصية من الماضي تُبقينا في الماضي وتحت الرداء الايراني"
خبر عاجل
14:00
ريفي لـ جدل: ممكن أن أقاطع الجلسة الرئاسية اذا كان الاختيار لـ"شخصية من الماضي تُبقينا في الماضي وتحت الرداء الايراني"
2
خبر عاجل
05:50
مصدر في الأمن العام اللبناني لفرانس برس: السلطات السورية تفرض قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها
خبر عاجل
05:50
مصدر في الأمن العام اللبناني لفرانس برس: السلطات السورية تفرض قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها
3
آخر الأخبار
14:09
ريفي لـ جدل: أتوجّه الى قائد الجيش لاخذ الاحتياطات اللازمة بعد كلام بيرم الاخير ولُغة حزب الله يجب ان تكون شاكرة للبنانيين الذين احتضنوا النازحين وليس التهويل بمواقف متكرّرة
آخر الأخبار
14:09
ريفي لـ جدل: أتوجّه الى قائد الجيش لاخذ الاحتياطات اللازمة بعد كلام بيرم الاخير ولُغة حزب الله يجب ان تكون شاكرة للبنانيين الذين احتضنوا النازحين وليس التهويل بمواقف متكرّرة
4
أخبار لبنان
01:14
السماح بدخول الحقيبتين الديبلوماسيتين...مذكرة من السفارة الإيرانية للخارجية اللبنانية بشأن محتوياتها
أخبار لبنان
01:14
السماح بدخول الحقيبتين الديبلوماسيتين...مذكرة من السفارة الإيرانية للخارجية اللبنانية بشأن محتوياتها
5
أمن وقضاء
06:16
تفاصيل الاشكال بين الجيش اللبناني وعدد من السوريين في منطقة معربون - بعلبك
أمن وقضاء
06:16
تفاصيل الاشكال بين الجيش اللبناني وعدد من السوريين في منطقة معربون - بعلبك
6
أخبار لبنان
15:46
دبلوماسي إيراني يرفض تمرير حقيبته على جهاز السكانر..فيُمنع من الدخول الى لبنان
أخبار لبنان
15:46
دبلوماسي إيراني يرفض تمرير حقيبته على جهاز السكانر..فيُمنع من الدخول الى لبنان
7
اقتصاد
02:29
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:29
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
أمن وقضاء
08:11
توترٌ عند الحدود اللبنانية - السورية في محلة معربون في جرد بعلبك... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
08:11
توترٌ عند الحدود اللبنانية - السورية في محلة معربون في جرد بعلبك... إليكم تفاصيل ما حصل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More