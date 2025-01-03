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وزير الخارجية الإيرانيّ: هناك أزمة في الشرق الأوسط لكن طريق الدبلوماسية لا يغلق والحل صعب لكنه غير مستحيل

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2025-01-03 | 12:50
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وزير الخارجية الإيرانيّ: هناك أزمة في الشرق الأوسط لكن طريق الدبلوماسية لا يغلق والحل صعب لكنه غير مستحيل
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وزير الخارجية الإيرانيّ: هناك أزمة في الشرق الأوسط لكن طريق الدبلوماسية لا يغلق والحل صعب لكنه غير مستحيل

 
 
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