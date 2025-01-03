مولوي لـ"العربية": الجيش اللبناني أوقف بعض السوريين قبل إعادتهم لسوريا ونعمل على حل المشكلة التي وقعت أمس على الحدود مع سوريا

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