مولوي لـ"العربية": دخول السوريين إلى لبنان يتم وفق التعليمات والقانون ولا نوقف أي سوري إلا إذا كان مطلوبا لدينا أو دوليا والمسلحون الذين اشتبك معهم الجيش لا يتبعون لإدارة سوريا الجديدة

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