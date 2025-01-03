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10
o
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14
o
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o
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كسروان
16
o
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قيادي في حماس: جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار استؤنفت في الدوحة اليوم ومن المهم التوصل إلى صفقة في أقرب وقت
آخر الأخبار
2025-01-03 | 13:24
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قيادي في حماس: جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار استؤنفت في الدوحة اليوم ومن المهم التوصل إلى صفقة في أقرب وقت
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