الجزيرة نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن تبلغ إسرائيل واشنطن بأنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوما

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