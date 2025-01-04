وزير الخارجية الإسرائيلية: إسرائيل تعمل من خلال القنوات الدبلوماسية لحماية الحكم الذاتي الكردي في شمال سوريا

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعير، اتصالا مع الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على شمال شرق سوريا.ساعر، عبّر عن قلقه على وضع الأقليات في المنطقة، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل من خلال القنوات الدبلوماسية لحماية الحكم الذاتي الكردي في شمال سوريا.ساعر قال أيضا، إن إسرائيل تكثف تواصلها وتعاونها مع الأقليات في المنطقة، لاسيما مع الأكراد والدروز، في سوريا ولبنان.