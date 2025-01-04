رعد: تداولنا مع الرئيس بري في الخطوات المزمع القيام بها ضمن اتفاق وقف النار كما جرى التأكيد على وجوب مقاربتنا لاستحقاق الرئاسة بموقف متماسك ومتفاهم عليه بين أمل وحزب الله تحقيقا لما يتناسب مع ظروف البلاد الراهنة

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