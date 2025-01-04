الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في إيريز بغلاف غزة إثر رصد عمليات إطلاق صواريخ

الجيش اللبناني: ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00من اليوم ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقلَي اليابسة - راشيا والقليلة – صور والقليعة – مرجعيون

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