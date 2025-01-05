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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في القليعة - مرجعيون
آخر الأخبار
2025-01-05 | 02:01
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في القليعة - مرجعيون
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الاتي: "بتاريخ 5 /1 /2025، ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون".
*
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