الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في القليعة - مرجعيون

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الاتي: "بتاريخ 5 /1 /2025، ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون".