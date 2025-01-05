الراعي: لنصلي على نية الكتل النيابية من أجل نجاح مشاوراتها حول شخصية مثل هذا الرئيس

الراعي: 4 أيام تفصلنا عن اليوم الذي يلتئم فيه المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهوية يكسب ثقة المواطنين وثقة الأسرة الدولية ويعمل على المصالحة الوطنية ويوطد الوحدة الداخلية

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