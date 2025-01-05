الجيش الاسرائيلي ينفذ منذ امس واليوم عملية جرف للمنازل عند أطراف بلدة عيترون "منطقة الزقاق" وعملية تفجير عند مثلث طيرحرفا - الجبين لبعض المنازل وصل صداها إلى مدينة صور ومحيطها

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