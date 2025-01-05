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رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ أ. ف. ب: معرفة مصير المفقودين في سوريا "تحدٍّ هائل"

آخر الأخبار
2025-01-05 | 05:00
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رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ أ. ف. ب: معرفة مصير المفقودين في سوريا &quot;تحدٍّ هائل&quot;
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رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ أ. ف. ب: معرفة مصير المفقودين في سوريا "تحدٍّ هائل"

 
 
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