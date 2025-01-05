وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة: قطر كان لها دور بارز في دعم شعبنا وستكون شريكا في مرحلة السلام وبحثنا مع رئيس الوزراء القطري كل القضايا الأساسية والاستراتيجية

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