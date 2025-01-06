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القناة ١٣: القيادة السياسية أعلنت باجتماع عقده نتنياهو رغبتها بالإبقاء على وجود إسرائيليّ في مواقع في جنوب لبنان

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2025-01-06 | 01:44
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القناة ١٣: القيادة السياسية أعلنت باجتماع عقده نتنياهو رغبتها بالإبقاء على وجود إسرائيليّ في مواقع في جنوب لبنان
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القناة ١٣: القيادة السياسية أعلنت باجتماع عقده نتنياهو رغبتها بالإبقاء على وجود إسرائيليّ في مواقع في جنوب لبنان

 
 
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