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الإسعاف الإسرائيليّ: مقتل 3 إسرائيليين بينهم إمرأتان في عملية إطلاق النار قرب كدوميم

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2025-01-06 | 02:57
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الإسعاف الإسرائيليّ: مقتل 3 إسرائيليين بينهم إمرأتان في عملية إطلاق النار قرب كدوميم
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الإسعاف الإسرائيليّ: مقتل 3 إسرائيليين بينهم إمرأتان في عملية إطلاق النار قرب كدوميم

 
 
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