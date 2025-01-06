أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إذاعة الجيش الإسرائيلي: طوق أمني واسع على القرى المجاورة لموقع الهجوم المسلح شمالي الضفة الغربية
آخر الأخبار
2025-01-06 | 03:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إذاعة الجيش الإسرائيلي: طوق أمني واسع على القرى المجاورة لموقع الهجوم المسلح شمالي الضفة الغربية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الجيش
الإسرائيلي:
القرى
المجاورة
لموقع
الهجوم
المسلح
شمالي
الضفة
الغربية
التالي
المشكلة على معبر المصنع لم تُحل بعد وعمل داخليّ هذا الأسبوع لمحاولة حل قضية دخول اللبنانيين الى سوريا
"كتلة تجدد": مواقف وفيق صفا تؤكد أنّ "حزب الله" يهرب إلى الامام
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:51
المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: العملية المقبلة ضد الكِيان الصهيونيّ ستكون أقوى وأشد عندما يحين وقتها
آخر الأخبار
06:51
المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: العملية المقبلة ضد الكِيان الصهيونيّ ستكون أقوى وأشد عندما يحين وقتها
0
أخبار لبنان
06:48
"لقاء سيدة الجبل" دعا إلى انتخاب رئيس وحذّر من العودة إلى العنف
أخبار لبنان
06:48
"لقاء سيدة الجبل" دعا إلى انتخاب رئيس وحذّر من العودة إلى العنف
0
آخر الأخبار
06:46
المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: إيران لم تتوقف عن تصنيع الصواريخ ومنظومات دفاعنا الجويّ سليمة
آخر الأخبار
06:46
المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: إيران لم تتوقف عن تصنيع الصواريخ ومنظومات دفاعنا الجويّ سليمة
0
آخر الأخبار
06:46
المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: نقول للأعداء إننا مستعدون للرد الفوريّ على أيّ اعتداء
آخر الأخبار
06:46
المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: نقول للأعداء إننا مستعدون للرد الفوريّ على أيّ اعتداء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:51
المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: العملية المقبلة ضد الكِيان الصهيونيّ ستكون أقوى وأشد عندما يحين وقتها
آخر الأخبار
06:51
المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: العملية المقبلة ضد الكِيان الصهيونيّ ستكون أقوى وأشد عندما يحين وقتها
0
أخبار لبنان
06:48
"لقاء سيدة الجبل" دعا إلى انتخاب رئيس وحذّر من العودة إلى العنف
أخبار لبنان
06:48
"لقاء سيدة الجبل" دعا إلى انتخاب رئيس وحذّر من العودة إلى العنف
0
آخر الأخبار
06:46
المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: إيران لم تتوقف عن تصنيع الصواريخ ومنظومات دفاعنا الجويّ سليمة
آخر الأخبار
06:46
المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: إيران لم تتوقف عن تصنيع الصواريخ ومنظومات دفاعنا الجويّ سليمة
0
آخر الأخبار
06:46
المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: نقول للأعداء إننا مستعدون للرد الفوريّ على أيّ اعتداء
آخر الأخبار
06:46
المتحدث باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ: نقول للأعداء إننا مستعدون للرد الفوريّ على أيّ اعتداء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-12-05
الجيش: عمليات دهم في منطقة الفوار – زغرتا وتوقيف 36 شخصًا
أمن وقضاء
2024-12-05
الجيش: عمليات دهم في منطقة الفوار – زغرتا وتوقيف 36 شخصًا
0
آخر الأخبار
2024-12-03
الرئاسة التركية: إردوغان أبلغ رئيس الوزراء العراقي بأن أولوية تركيا هي حماية الهدوء على حدودها وبأن دمشق بحاجة إلى الإنخراط في عملية سياسية حقيقية وليس التصعيد
آخر الأخبار
2024-12-03
الرئاسة التركية: إردوغان أبلغ رئيس الوزراء العراقي بأن أولوية تركيا هي حماية الهدوء على حدودها وبأن دمشق بحاجة إلى الإنخراط في عملية سياسية حقيقية وليس التصعيد
0
اقتصاد
2024-12-27
بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166
اقتصاد
2024-12-27
بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166
0
أخبار لبنان
03:08
"كتلة تجدد": مواقف وفيق صفا تؤكد أنّ "حزب الله" يهرب إلى الامام
أخبار لبنان
03:08
"كتلة تجدد": مواقف وفيق صفا تؤكد أنّ "حزب الله" يهرب إلى الامام
بالفيديو
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
14:50
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
اخبار البرامج
14:50
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
0
اخبار البرامج
14:48
"سنة التطور والتحديث والاصلاح"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج الدلو لعام 2025
اخبار البرامج
14:48
"سنة التطور والتحديث والاصلاح"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج الدلو لعام 2025
0
اخبار البرامج
14:45
"فرص للتقدم مهنيا"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الجدي في سنة 2025
اخبار البرامج
14:45
"فرص للتقدم مهنيا"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الجدي في سنة 2025
0
اخبار البرامج
14:20
هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025
اخبار البرامج
14:20
هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025
0
اخبار البرامج
14:00
"سنة جميلة واستثنائية"... توقعات ايجابية من ماغي فرح لبرج الجوزاء في سنة 2025: اليكم التفاصيل
اخبار البرامج
14:00
"سنة جميلة واستثنائية"... توقعات ايجابية من ماغي فرح لبرج الجوزاء في سنة 2025: اليكم التفاصيل
0
اخبار البرامج
13:50
ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"
اخبار البرامج
13:50
ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
دورات التوتش عادت بعد غياب وبمستوى أفضل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
دورات التوتش عادت بعد غياب وبمستوى أفضل
0
اخبار البرامج
13:40
ماغي فرح حول توقعاتها لبرج الحمل لسنة 2025: "سنة غنية بالفرص والازدهار"
اخبار البرامج
13:40
ماغي فرح حول توقعاتها لبرج الحمل لسنة 2025: "سنة غنية بالفرص والازدهار"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب: وعود بالانسحاب ثم توغل بعمق أكبر
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب: وعود بالانسحاب ثم توغل بعمق أكبر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:22
لقاء بين وزير الخارجية السعودي وهوكشتاين في الرياض... وهذا ما تم بحثه
خبر عاجل
15:22
لقاء بين وزير الخارجية السعودي وهوكشتاين في الرياض... وهذا ما تم بحثه
2
أخبار لبنان
04:20
معلومات الـLBCI: الوفد اللبنانيّ سيثير في اجتماع الخماسية أربع نقاط رئيسة
أخبار لبنان
04:20
معلومات الـLBCI: الوفد اللبنانيّ سيثير في اجتماع الخماسية أربع نقاط رئيسة
3
خبر عاجل
03:40
معلومات للـLBCI: إستكمالًا لجولة الموفد السعودي إلى لبنان السفير السعودي وليد بخاري يستكمل اللقاءات السياسية وذلك بالتوازي مع الجهود التي سيبذلها آموس هوكستين اليوم في بيروت
خبر عاجل
03:40
معلومات للـLBCI: إستكمالًا لجولة الموفد السعودي إلى لبنان السفير السعودي وليد بخاري يستكمل اللقاءات السياسية وذلك بالتوازي مع الجهود التي سيبذلها آموس هوكستين اليوم في بيروت
4
صحف اليوم
00:36
لبنان يتّجه إلى تغيير شروط دخول السوريين (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:36
لبنان يتّجه إلى تغيير شروط دخول السوريين (الشرق الأوسط)
5
أخبار لبنان
11:06
أدرعي في رسالة الى حزب الله: "لا تتمادوا ولا تجربوننا"
أخبار لبنان
11:06
أدرعي في رسالة الى حزب الله: "لا تتمادوا ولا تجربوننا"
6
صحف اليوم
01:08
معلومات "النهار": جعجع لن يتبنى ترشيح العماد عون إذا لم يحصل توافق جديّ حوله سيما مع بري ومن يؤيدونه
صحف اليوم
01:08
معلومات "النهار": جعجع لن يتبنى ترشيح العماد عون إذا لم يحصل توافق جديّ حوله سيما مع بري ومن يؤيدونه
7
اخبار البرامج
14:50
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
اخبار البرامج
14:50
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
8
صحة وتغذية
12:00
لهذا السبب الصادم... خبيرة تحذّر: لا تتناولوا القهوة عند الاستيقاظ من النوم مباشرةً!
صحة وتغذية
12:00
لهذا السبب الصادم... خبيرة تحذّر: لا تتناولوا القهوة عند الاستيقاظ من النوم مباشرةً!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More